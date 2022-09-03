إتمام 97% من طلاب وطالبات جامعة عبدالرحمن بن فيصل عملية تسجيل مقرراتهم ذاتيًّا

أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عملت على تنفيذ الاستعدادات اللازمة لإتمام تسجيل المقررات للطلبة المنتظمين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1444هـ بنظام الفصول الثلاثة؛ إذ انتظم الطلبة بدءًا من أول يوم دراسي، الأحد الماضي 1 صفر 1444هـ. كما تُظهر المؤشرات إتمام 97% من الطلبة عملية تسجيل مقرراتهم ذاتيًّا عبر نظام سجلات الطلاب خلال الأسبوع الماضي؛ الأمر الذي يؤكد مدى وعي وحرص الطلبة الحاليين والمستجدين على الاستعداد المبكر والمبادرة للانتظام على مقاعد الدراسة.
وأضاف الدكتور آل مريح بأن فترة تسجيل المقررات تُعد من أهم العمليات الأكاديمية التي تحرص الجامعة على نجاحها بشكل تام، والالتزام بالمواعيد الزمنية المجدولة والمعلنة مسبقًا للطلبة التي ترتبط بنظام ولائحة الدراسة بالجامعة؛ لذا فقد شكلت العمادة فريقًا متكاملاً، يعمل بعناية وإتقان جنبًا إلى جنب مع الكليات والفرق الإعلامية والتوعوية، كما تحظى العمادة بمنظومة متكاملة تقنيًّا وبشريًّا، سخَّرتها إدارة الجامعة لتقديم خدماتها كافة، وأداء مهامها بجودة عالية من خلال أنظمتها وقنواتها الإلكترونية المتاحة.
ونوه آل مريح بحرص العمادة على إتمام الإجراءات كافة المتعلقة بتسجيل مقررات الطلاب والطالبات النظرية والعملية في وقت قياسي وفق خطة التسجيل المعلنة، من خلال نظام سجلات الطلاب؛ وذلك لتمكينهم من الانتظام بالدراسة تبعًا للآلية المعلنة بعد التوجيهات الوزارية من خلال نشر المواد الإلكترونية الإرشادية المرئية والمقروءة مبكرًا حول أنظمة وضوابط التسجيل والدراسة الحضورية، وتوفير قنوات الاستفسارات الداعمة ذات العلاقة.
وأكد سعي الجامعة الحثيث للتيسير على طلابها وطالباتها من خلال استثمار أدوات الإعلام الجديد، ورفع مستوى نضج التعاملات الإلكترونية التي تتيح للطالب التسجيل أو التواصل من أي مكان، وفي أي وقت، في ظل تكاتف طاقم العمادة الإداري والفني والإعلامي على مدار الساعة مع الجهود المبذولة في كليات الجامعة.. متمنيةً لجميع الطلبة التوفيق والنجاح في إكمال مسيرتهم الجامعية.