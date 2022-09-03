إتمام 97% من طلاب وطالبات جامعة عبدالرحمن بن فيصل عملية تسجيل مقرراتهم ذاتيًّا

أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عملت على تنفيذ الاستعدادات اللازمة لإتمام تسجيل المقررات للطلبة المنتظمين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1444هـ بنظام الفصول الثلاثة؛ إذ انتظم الطلبة بدءًا من أول يوم دراسي، الأحد الماضي 1 صفر 1444هـ. كما تُظهر المؤشرات إتمام 97% من الطلبة عملية تسجيل مقرراتهم ذاتيًّا عبر نظام سجلات الطلاب خلال الأسبوع الماضي؛ الأمر الذي يؤكد مدى وعي وحرص الطلبة الحاليين والمستجدين على الاستعداد المبكر والمبادرة للانتظام على مقاعد الدراسة.