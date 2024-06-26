نائب وزير الموارد البشرية يبحث مع منسق الأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك

وهنّأ المنسق المقيم للأمم المتحدة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمناسبة التصديق على الاتفاقية رقم 187 للسلامة والصحة المهنية أخيراً على هامش الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، وعلى التقدُّم المحرز في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة لعام 2024م.