"أحياء جدة" ينظم فعالية توثيق الجوار بين أهل الحي الواحد

وتعد هذه الفعالية الأولى، فيما ستكون الثانية في شهر ذي القعدة، والثالثة في شهر ذي الحجة المقبل؛ وذلك دعمًا للأسر وتشجيعًا لها على مزيد من الاستفادة. وعندما تتكامل الأدوار بين الجهات المعنية مثل إمارة المنطقة وأمانة مدينة جدة بإدارة المساجد والأوقاف والبلديات الفرعية والجهات الأمنية والقطاع الخاص، والجهات الإعلامية: القنوات والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، إضافة إلى الجهة القائمة بهذا الحدث وهي جمعية مراكز الأحياء ممثلة في مركز حي السامر؛ حيث نجد فعلًا منتجًا وخدمةً متميزة شكلًا ومضمونًا.