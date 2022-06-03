"أصدقاء المرضى" بعنيزة تنظم محاضرة عن ردود الفعل الضارّة للغذاء

وناقشت المحاضرة التي شهدت حضور أكثر من 200 شخص أنواع عدم التحمل التي تشتمل على: عدم تحمل اللاكتوز، وهو من أشهر أنواع عدم التحمل، تليه الأمراض الأيضية الجينية والتسمم الغذائي واضطرابات الجهاز الهضمي، في حين ذكرت أن حمية الاستقصاء تعتمد على استبعاد غذاء معين لمعرفة هل هو المسبب للإصابة بالتحسس أو عدم التحمل لمدة لا تقل عن أسبوعين.