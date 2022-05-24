"أضواء بنت فهد" تزور جمعية أجياد للدعوة وتطلع على برامجها

زارت الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد بن سعود آل سعود، مقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة؛ حيث كان في استقبالها المدير التنفيذي للجمعية عصام بتاوي، ومديرة القسم النسوي حياة بدري، وعدد من منسوبي ومنسوبات الجمعية.