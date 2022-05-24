"أضواء بنت فهد" تزور جمعية أجياد للدعوة وتطلع على برامجها

زارت الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد بن سعود آل سعود، مقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة؛ حيث كان في استقبالها المدير التنفيذي للجمعية عصام بتاوي، ومديرة القسم النسوي حياة بدري، وعدد من منسوبي ومنسوبات الجمعية.
وفي بداية الزيارة رحّب المدير التنفيذي للجمعية بالأميرة، ثم أطلع الأميرةَ على العرض المرئي عن كيانات ومنجزات الجمعية؛ حيث نوهت إلى ما رأته من إتقان وتفان من الجمعية في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن.
وأعربت الأميرة أضواء عن عظيم امتنانها للدور الذي تقدمه جمعية أجياد في خدمة ضيوف الرحمن عبر برامجها المتنوعة، كما ثمنت مشاركة العنصر النسائي في تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية التي تعتبر أحد مستهدفات الرؤية.
وفي ختام الزيارة تم تقليد الأميرة وسامَ سفيرة الدعوة بمنطقة الحرم المكي، كما قدمت الجمعية درعًا تذكارية بهذه المناسبة الغالية.