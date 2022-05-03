أمير الباحة يكرم منقذي الستيني على "صهريج" ومنقذي وادي "كرا"





وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل الحادثة الأولى في 24 أبريل بعنوان "شاهد من العقيق.. شقيقان يقتحمان سيلًا بصهريج وينقذان ستينيًا وأغنامه ومركبته"، بين فيه الستيني المُنقَذ، وكذلك الشقيقان المنقِذان -وهما عشرينيان لا يزالان عاطلين عن العمل -تفاصيل الحادثة.