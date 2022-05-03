أمير الباحة يكرم منقذي الستيني على "صهريج" ومنقذي وادي "كرا"

كرم أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز الشقيقين طارق عايض الغامدي ونايف عايض الغامدي، نظير تضحياتهما في موقف بطولي بعد نجاحهما في استخدام صهريج وإنقاذ مواطن ستيني وأغنامه من الغرق في سيول مركز وراخ بمحافظة العقيق.
كما كرم أمير المنطقة عضو جمعية ساعد للبحث والإنقاذ التطوعية الكابتن سعد بخيت جبران الغامدي والشاب سعيد عايض غشام الغامدي بعد قيامهما بإنقاذ حياة شخص بعد أن جرفت السيول مرتكبته بوادي كرا الحائط بمحافظة العقيق وتقديم المساعدة له وهو بصحة جيدة.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا من أمير المنطقة للأعمال التي يقدمها أبناء الوطن لخدمة مجتمعهم.
من جانبهم قدم المكرمون الشكر الجزيل للأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز على حرصه وتكريمه ودعمه المستمر، موضحين أن هذا التكريم هو شرف عظيم ووسام على صدورهم يحفزهم لتقديم المزيد من الجهود لخدمة وطنهم وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل الحادثة الأولى في 24 أبريل بعنوان "شاهد من العقيق.. شقيقان يقتحمان سيلًا بصهريج وينقذان ستينيًا وأغنامه ومركبته"، بين فيه الستيني المُنقَذ، وكذلك الشقيقان المنقِذان -وهما عشرينيان لا يزالان عاطلين عن العمل -تفاصيل الحادثة.