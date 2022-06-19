أمير الحدود الشمالية يطّلع على خدمات جمعية "هدية الحاج والمعتمر"

اطلع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، على خدمات جمعية "هدية الحاج والمعتمر" الخيرية في منفذ "جديدة عرعر" الحدودي.
جاء ذلك خلال جولته في المركز الحدودي لاستقبال حجاج جمهورية العراق القادمين عبر المنفذ إلى المملكة؛ لأداء فريضة الحج.
واستمع الأمير فيصل بن خالد، إلى شرح مفصل من ممثل الجمعية في الحدود الشمالية فرحان العنزي، عن الوجبات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام تحت مسمى "وجبة حاج"، والمكونة من عبوات السقيا ومياه زمزم المباركة، وبعض المأكولات الخفيفة.
كما اطلع على هدايا الضيافة والاستقبال والعناية التي تعين ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية، وكذلك هدايا التحفيز المخصصة للعاملين في خدمة وفد الله، تحت شعار: "نخدم من يخدم".
وقال ممثل الجمعية في الحدود الشمالية فرحان العنزي: "إن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية تعتز بهذه الخدمة التي خص الله بها أهالي هذه البلاد المباركة"، موضحًا أن الجمعية تتشرف بأن تكون ضمن منظومة القطاعات العاملة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتسعى دائمًا في المشاركة؛ لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ورعاهما.
كما شكر دعم وتشجيع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، للجهات العاملة في المنفذ وتوفير كل السبل المعينة للرقي بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ليخرج هذا العمل في استقبال ضيوف الرحمن بأبهى حُلة.