أمير الحدود الشمالية يطّلع على خدمات جمعية "هدية الحاج والمعتمر"

وقال ممثل الجمعية في الحدود الشمالية فرحان العنزي: "إن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية تعتز بهذه الخدمة التي خص الله بها أهالي هذه البلاد المباركة"، موضحًا أن الجمعية تتشرف بأن تكون ضمن منظومة القطاعات العاملة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتسعى دائمًا في المشاركة؛ لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ورعاهما.