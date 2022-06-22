أمير تبوك يرعى حفل جائزته للتفوق العلمي والتميز في عامها الـ35

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزته للتفوق العلمي والتميز مساء أمس، حفل الجائزة في عامها الـ35.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل بفندق جراند ملينيوم، أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان وأعضاء اللجنة العليا للجائزة.
وبدأ الحفل المُعَد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة المتفوقين في التحصيل الدراسي، والتي ألقتها نيابة عنهم الطالبة جوري محمود الحربي، التي أعربت فيها -باسمها ونيابة عن المتفوقين- عن سعادتهم بهذه الحفاوة من أمير منطقة تبوك الذي يشارك أبناءه الفرحة ويمكّنهم من تحقيق أدوارهم في التنمية، وفق الرؤية الطموحة 2030، والرعاية التي تعكس صورة مشرقة لهذا الوطن الذي لم يتخلَّ يومًا عن إيمانه بأبنائه كجزء فعال في مجتمعنا الحيوي ووطنا الطموح.. وإن ما تُحققه مؤسساتنا التعليمية من نجاحات، يأتي في ظل ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة التي جعلت في مقدمة أولوياتها تطوير التعليم في وطننا.
وألقى أمين عام الجائزة الدكتور "اللحيدان" كلمة نوّه في مستهلها بدور الجائزة قائلًا: "الجائزة قد أصبحت منارة يهتدي إليها ذوو الإبداع والتميز، فقد أشعلت وحفزت التنافس الشريف بين المجتمع التعليمي، الذي نافس للحصول عليها فكان لها البعد النفسي والدافعية المستدامة".
وأكد أن الجائزة ستواصل مسيرتها لتصل لغايتها التي أسسها أمير المنطقة؛ وهو ما يجسد ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التعليم؛ بما يعزز مجالات البحوث والابتكارات والإبداع؛ من خلال المبادرات المتعددة برعاية القيادة مقدمًا شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته للجائزة طوال مسيرتها.
وكرّم أمير المنطقة، الفائزين والفائزات في مجال التفوق العلمي البالغ عددهم 35 فائزًا وفائزة، كما كرّم الفائز في مجال التميز في الإبداع والابتكار الدكتور الهادي بن محمد عقون أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة تبوك، نظير حصوله على عدة جوائز وبراءات اختراع.
وكرّم الأمير "فهد" في مجال مسار الخدمة المجتمعية، كلًّا من: محمد بن سعد المشري؛ نظير مساهماته العديدة في أعمال البر وكفالة الأيتام وتكريم القائمين على حملة إبصار الخيرية وهم: (الدكتور سعود بن عبدالعزيز الجهني، والدكتور وسيم بن عبدالعزيز عالم، والدكتور خالد المالكي، وفهد بن عبدالعزيز الجهني)؛ نظير ما قدموه من جهود في القيام بأكثر من ١٦٠٠ كشف، وإجراء أكثر من ١٢٠ عملية جراحية لعيون المرضى، وتشخيص وعلاج الأمراض الطارئة في مدينة تبوك والمحافظات والقرى التابعة للمنطقة.
والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، وأكد أمير المنطقة اعتزازه بما وصل إليه أبناؤه وبناته من تفوق علمي وعملي؛ لا سيما الحاصلين عليها في بداياتها؛ متمنيًا للفائزين والفائزات دوام التوفيق والسداد، في خدمة دينهم ثم مليكهم والوطن.
وحضر الحفلَ وكيلُ إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة.