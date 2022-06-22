أمير تبوك يرعى حفل جائزته للتفوق العلمي والتميز في عامها الـ35

وبدأ الحفل المُعَد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة المتفوقين في التحصيل الدراسي، والتي ألقتها نيابة عنهم الطالبة جوري محمود الحربي، التي أعربت فيها -باسمها ونيابة عن المتفوقين- عن سعادتهم بهذه الحفاوة من أمير منطقة تبوك الذي يشارك أبناءه الفرحة ويمكّنهم من تحقيق أدوارهم في التنمية، وفق الرؤية الطموحة 2030، والرعاية التي تعكس صورة مشرقة لهذا الوطن الذي لم يتخلَّ يومًا عن إيمانه بأبنائه كجزء فعال في مجتمعنا الحيوي ووطنا الطموح.. وإن ما تُحققه مؤسساتنا التعليمية من نجاحات، يأتي في ظل ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة التي جعلت في مقدمة أولوياتها تطوير التعليم في وطننا.