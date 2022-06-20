"أيتام جدة" تحصل على اعتماد المعيار الوطني السعودي للتطوع "المستوى الأول"

حصلت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على اعتماد المعيار الوطني السعودي للتطوع المستوى الأول، نظير جهودها الفاعلة في البرامج والمبادرات التطوعية التي تقدمها للمجتمع، بقيادة مدير التطوع بالجمعية الأستاذ عثمان حكمي.
ويعد المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع بمثابة تنظيم لإدارة العمل التطوعي في المنظمات، إذ يستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوع، الأمر الذي يُسهم في استثمار جهود المتطوعين بفعالية عبر تسخيرها في خدمة رسالة وأهداف المنظمات، إلى جانب رفع المشاركة المجتمعية، وترسيخ روح المواطنة الفاعلة لدى أفراد المجتمع.
وأعرب المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة دكتور مهندس محمد بن عبدالرحيم ناقرو، عن فخر الجمعية، ممثلة في مجلس إدارتها وفريق عملها ومستفيديها، باعتماد وحدة التطوع بالجمعية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع في القطاع غير الربحي، كما أن الجمعية تحرص دائمًا على أن تكون رائدة للعمل التطوعي على مستوى جمعيات المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الجمعية قدمت فرصًا تطوعيّة لأكثر من (292) متطوعًا ومتطوعة حققّوا من خلالها ( 14482) ساعة تطوعية، بهدف ترسيخ روح المواطنة الفاعلة لدى أفراد المجتمع.
وفي الإطار ذاته، أسهمت الجمعية في تأهيل 25 متطوعة في مهارات البحث الميداني، من خلال برنامج نوعي ومتخصص، يهدف إلى تحسين جودة خدمات الجمعية، وتقديم أفضل المبادرات لمستفيديها من الأيتام وأسرهم.
يُذكر أن مركز التميز لتطوير المنظمات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والقائم على المعيار الوطني (إدامة) هنأ الجمعية عبر حسابه الرسمي في تويتر، وبارك لها حصولها على اعتماد المعيار السعودي الوطني للتطوع المستوى الأول، وأثنى على أدائها النوعي واستمرارها في تطبيق المعيار.