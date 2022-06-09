"إسلامية عسير" تُنظم برنامجًا علميًّا للأقسام النسائية

تنظم إدارة الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، برنامجًا علميًّا دعويًّا للأقسام النسائية، في شرح كتابَي "التوحيد" و"منهج السالكين" للشيخ "السعدي"، خلال شهر ذي القعدة الجاري.
تُلقي البرنامج الداعية سارة مشبب الأحمري، في قاعة الفرع، وعبر البث المباشر من 8 : 10 صباحًا.
وكانت قد نظمت، صباح الأربعاء، محاضرة بعنوان "أساليب الدعوة ووسائلها"، عن طريق "زووم".
يأتي هذا البرنامج ضمن البرامج والأنشطة الدعوية النسائية التي تحرص الوزارة على تنفيذها لبناء الداعيات علميًّا وفكريًّا ومهاريًّا حتى يتم تأهيلهن لأداء رسالتهن على أكمل وجه.