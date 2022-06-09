"إسلامية عسير" تُنظم برنامجًا علميًّا للأقسام النسائية

يأتي هذا البرنامج ضمن البرامج والأنشطة الدعوية النسائية التي تحرص الوزارة على تنفيذها لبناء الداعيات علميًّا وفكريًّا ومهاريًّا حتى يتم تأهيلهن لأداء رسالتهن على أكمل وجه.