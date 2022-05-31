إطلاق أعمال مشروع خطة التجمع الصحي في الحدود الشمالية

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول، برئاسة مديرها العام علوان صالح الشمراني، وبحضور رئيس اللجنة التأسيسية لتجمع الحدود الشمالية.
بدأ الاجتماع بإطلاق أعمال مشروع خطة التجمع الصحي في الحدود الشمالية، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل ضمن خطة التحول الصحي.
يأتي إنشاء برنامج تحول القطاع الصحي كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030؛ لضمان استمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وتركيز الجهود في هذا القطاع المهم.
وذلك بعد أن حقق برنامج التحول الوطني إنجازات ومستهدفات استراتيجية طورت من القطاع الصحي؛ ليواجه التحديات المتعلقة بالخدمات الصحية من خلال رفع جودتها وكفاءتها، ورفع مستويات الوقاية ضد المخاطر الصحية.