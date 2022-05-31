إطلاق أعمال مشروع خطة التجمع الصحي في الحدود الشمالية

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول، برئاسة مديرها العام علوان صالح الشمراني، وبحضور رئيس اللجنة التأسيسية لتجمع الحدود الشمالية.