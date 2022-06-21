إطلاق مبادرة لـ"نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية" في محافظة تربة

وقال المدير المكلف لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محمد حمود البقمي: إن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة إحياء الغطاء النباتي في المحافظة، وتوعية الأفراد بأهمية التشجير، وتوفير مساحات خضراء تسهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة نقية وصحية والحد من التلوث البيئي.