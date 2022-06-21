إطلاق مبادرة لـ"نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية" في محافظة تربة

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة، الاثنين، مبادرة: "نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية"، تحت رعاية المحافظ عبدالله علي آل قراش.
وقال المدير المكلف لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محمد حمود البقمي: إن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة إحياء الغطاء النباتي في المحافظة، وتوعية الأفراد بأهمية التشجير، وتوفير مساحات خضراء تسهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة نقية وصحية والحد من التلوث البيئي.
من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن محافظة تربة تسعى بمبادرتها إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.