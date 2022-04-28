"إنسان" توزع زكاة الفطر على 10500 أسرة في الرياض ومحافظاتها

كما أثنى الشيخ عبدالله بن محمد المطلق -عضو هيئة كبار العلماء في وقت سابق على هذه الطريقة والأسلوب العصري الذي تنتهجه الجمعية في توزيع زكاة الفطر، حيث إنه يخفف العناء على الجمعية، وأبنائها المستفيدين الذين بلغ عددهم نحو 41.000 ألف يتيم ويتيمة وأرملة.