اجتماع بين "أبحاث الإعاقة" و"المهيدب" لدعم أبحاث متلازمة داون

بحث الطرفان خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك لدعم البحوث العلمية في مجالات الإعاقة وبالأخص متلازمة داون، واقتراح خطة زمنية لتنفيذ الأبحاث والمبادرات العلمية المشتركة بين الطرفين، والعمل على إثراء المعرفة في مجالات الوقاية والرعاية المتعددة، مما سيعود بالنفع والفائدة على كلا الطرفين والمجتمع، ونظراً لأن هذا التعاون يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية التي تخدم قضايا الإعاقة.