اجتماع بين "أبحاث الإعاقة" و"المهيدب" لدعم أبحاث متلازمة داون

تفعيلاً لاتفاقية التفاهم المبرمة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، تم اليوم عقد اجتماع عبر "الاتصال المرئي" بين الدكتور أحمد التميمي الأمين العام لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وسارة المهيدب المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية، وبحضور الدكتور بدر الهجهوج المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالمركز.
بحث الطرفان خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك لدعم البحوث العلمية في مجالات الإعاقة وبالأخص متلازمة داون، واقتراح خطة زمنية لتنفيذ الأبحاث والمبادرات العلمية المشتركة بين الطرفين، والعمل على إثراء المعرفة في مجالات الوقاية والرعاية المتعددة، مما سيعود بالنفع والفائدة على كلا الطرفين والمجتمع، ونظراً لأن هذا التعاون يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية التي تخدم قضايا الإعاقة.
ورعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية وعدد من رجال الأعمال في مدينة الخبر، الاتفاقية لدى افتتاحه مركز المهيدب لمتلازمة داون "هبة"، والذي يعد أحدث مبادرات مؤسسة عبدالقادر المهيدب.
جدير بالذكر أن مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية هي مؤسسة تُعنى بالطفولة المبكرة في كافة جوانبها التربوية والاجتماعية والتعليمية، من خلال تقديم برامج ومبادرات تختص بالطفولة المبكرة بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة هو المركز الوحيد للبحوث في مجال الإعاقة وتعد متلازمة داون أحد المجالات التي يغطيها المركز.