اختتام بطولة "إنسان" لكرة القدم بفوز "الشرق" بالمركز الأول





وقال: إن الجمعية تسعى من خلال النادي الاجتماعي إلى إيجاد مكان مناسب وآمن لقضاء أوقات الأبناء، ودعم قدراتهم، إضافة إلى استثمار أوقاتهم، وتعزيز قدرات الأبناء ومواهبهم، ودوره الفاعل في مساعدتهم لزيادة تحصيلهم الدراسي، وتمكينهم من خلال برامج ودورات تدريبية متنوعة يتطلبها سوق العمل، تماشيًا مع رؤية 2030 التي أكدت على تمكين المستفيدين.



