اختتام بطولة "إنسان" لكرة القدم بفوز "الشرق" بالمركز الأول

اختتمت، مساء الأربعاء، بطولة "إنسان" الرياضية لكرة القدم، والتي انطلقت منذ نحو أسبوعين في نادي "إنسان" الاجتماعي، بمشاركة 80 ابنًا من كل فروع الرياض الخمسة.
جاء ذلك بحضور مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب، وقيادات "إنسان" ومديري الفروع والمدعوين والمهتمين بالمبادرات والأنشطة الرياضية.
وبدأ حفل الاختتام بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك عرض مرئي عن بطولة "إنسان" الرياضية يحاكي أهدافها ومراحلها ومسيرة البطولات الرياضية بالنادي.
شهد الحفل تتويج الفرق الفائزة في البطولة الرياضية؛ حيث توج فرع الشرق بالمركز الأول، فيما حقق فرع الجنوب المركز الثاني، وجاء ثالثًا فرع الغرب.
ووزعت الكؤوس للمراكز الأولى، وحصلت الفرق الأخرى المشاركة على الميداليات والجوائز النقدية والعينية.
كما تم تكريم شركاء النجاح جمعية دراجتي السعودية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية وأكاديمية فارس ومؤسسة الجاسر الإنسانية وأعضاء فريق نادي "إنسان" للروبوت.
عقب ذلك أجرى المدير العام والمشاركون والحضور، جولة على الأركان المشاركة في البطولة، وأخرى تعريفية على مرافق نادي "إنسان".
وقال مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب: إن هذه البطولة تأتي استعدادًا لمشاركة الأبناء في الأولمبياد الوطني الثالث الذي تنظمه جمعية "آباء" لرعاية الأيتام بمنطقة عسير.
إضافة إلى شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتنمية قدراتهم من خلال المسابقات الرياضية المتنوعة التي تنمي فكر الابن وتغذّي طاقته الجسدية والذهنية، وتعزز همته ونشاطه، فضلًا عن اكتشاف مواهب الأبناء المتميزين وصقلها، وتأهيلهم لتمثيل الجمعية في المناسبات الرياضية المختلفة.
ولفت "المحارب" إلى أن النادي يُعد حاضنة تعليمية وتربوية لأبناء وفتيات "إنسان"، من خلال مرافقه المتنوعة التي اشتملت على القاعات التدريبية والمهارية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وغيرها، والقاعات التطويرية والفصول التعليمية والأقسام الثقافية والرياضية.
وقال: إن الجمعية تسعى من خلال النادي الاجتماعي إلى إيجاد مكان مناسب وآمن لقضاء أوقات الأبناء، ودعم قدراتهم، إضافة إلى استثمار أوقاتهم، وتعزيز قدرات الأبناء ومواهبهم، ودوره الفاعل في مساعدتهم لزيادة تحصيلهم الدراسي، وتمكينهم من خلال برامج ودورات تدريبية متنوعة يتطلبها سوق العمل، تماشيًا مع رؤية 2030 التي أكدت على تمكين المستفيدين.