"الإحصاء" تدشن البرنامج التدريبي للباحثين بتعداد السعودية 2022 بنجران

وصرّح مشرف مشروع تعداد السعودية 2022 بمنطقة نجران حسن الفيفي، بأن هذا البرنامج التدريبي ينفذ حاليًا في مدينة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا، ويأتي لرفع مهارات العاملين في عملية عد السكان، وكيفية استخدام العنوان الوطني، والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية العد الفعلي للسكان، وكذلك طريقة تقسيم وإسناد مناطق "الباحثين".