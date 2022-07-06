"البر الخيرية" بعجلان تودع الكفالات وكسوة العيد في حسابات الأيتام

أودعت جمعية البر الخيرية بعجلان بمنطقة مكة المكرمة، كفالات الأيتام وكسوة العيد لأيتام الجمعية لشهريْ "مايو- يونيو".
وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن محمد المرحبي: من مشاريع الجمعية: كفالة الأيتام، والأرامل، والمطلقات، وتفريج الكرب، ومشاريع السقيا، وتأثيث المنازل، وترميم المنازل، ودعم ورعاية الأسر المنتجة.
وأضاف: من المشاريع الموسمية لشهر ذي الحجة مشروع أضحية العيد للأيتام، وكسوة العيد، ومشاريع السقيا بأنواعها وترعى أكثر من 800 أسرة.
ودعا الله تعالى أن يجزي كافلي الأيتام خير الجزاء على بذلهم وعطائهم وتواصلهم المستمر، وكذلك جميع المحسنين والداعمين لمشاريع الجمعية على كل ما يقدمونه ويبذلونه في بلد البذل والخير والعطاء والنماء، وأن يجزي الحكومة ويبارك في جهودها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وقدّم المرحبي بالغ شكره وتقديره وامتنانه لمدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة يحيى بن راجح العبدلي، ولمشرف المجالس بالمركز عبدالله بن أحمد الشاردي، ومشرفي الجمعيات (أحمد بركات الشاردي، وحسن الناشري) على ما يبذلونه من تعاون كبير ودعم وتسهيل وتيسير للجمعيات الخيرية والتخصصية بأنواعها بمحافظتي القنفذة والعرضيات.