"البر الخيرية" بعجلان تودع الكفالات وكسوة العيد في حسابات الأيتام

ودعا الله تعالى أن يجزي كافلي الأيتام خير الجزاء على بذلهم وعطائهم وتواصلهم المستمر، وكذلك جميع المحسنين والداعمين لمشاريع الجمعية على كل ما يقدمونه ويبذلونه في بلد البذل والخير والعطاء والنماء، وأن يجزي الحكومة ويبارك في جهودها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.