"التجمع الصحي" بمكة المكرمة يُدشن "الهوية البصرية"

دشّن الرئيس التنفيذي المكلف في تجمّع مكة المكرمة الصحي د. حاتم العمري، اليوم الأحد، برنامج "الهوية البصرية".
جاء ذلك برعاية رئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي بمكة الدكتور عدنان المزروع.
يأتي هذا لمواكبة أهداف التجمع الصحي الطموحة نحو التميز والتقدم والتطوير المستمر؛ لرفع مستوى خدمة المستفيد ولتحقيق أعلى درجات الرعاية الصحية المتكاملة والتطور والتميز على كل المستويات.
الهوية الجديدة لتجمع مكة المكرمة الصحي، تعكس في مفهومها الدور الكبير لتعزيز الصحة، عبر المساهمة في حصول أفراد المجتمع على خدمات الرعاية الصحية.
وكذلك العمل على تحسين جودة وكفاءة خدمات القطاع الصحي، إضافة إلى تعزيز طرق الوقاية ضد المخاطر والأمراض الوبائية.
وتنقسم استراتيجية التواصل إلى قسمين "داخلي، وخارجي"، وتهدف داخليًا إلى عمل دليل يرشد القوى العاملة ويمكنها ويلهمها؛ لكي تكتسب السلوكيات لقيادة هذا التحول. كما أنها خارجيًا تصوغ الرسائل المحورية الموجهة وإبراز الاستراتيجيات.
واختار التجمع الصحي بمكة المكرمة، شعار "لتبقى مكة بصحة"، قائلًا: "يشرفنا أن يكون ضمن عهدتنا ومسؤوليتنا ضمان الصحة والرعاية في أقدس بقعة لكل مسلمي العالم ونحن نخدم كل من يقيم في هذه المدينة المقدسة".
وقال الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم العُمري: إن التجمع الصحي يسعى ليكون المرجع المعياري العالمي عبر تحويل الخدمات الصحية الحالية في مكة إلى كيان للخدمات الصحية بمستوى عال، ونقطة مرجعية للخدمات الصحية المستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال المبادئ الجوهرية القائمة على التأسيس لأسلوب حياة صحي أكثر وإدارة الأمراض وبرامج وقاية متينة تتماشى مع نموذج الرعاية الصحي الحديث وتحقيق كفاءات في العمليات من حيث النتائج السريرية مع دمج خدمات الرعاية الصحية الرقمية "عن بعد".