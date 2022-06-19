"التجمع الصحي" بمكة المكرمة يُدشن "الهوية البصرية"

وقال الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم العُمري: إن التجمع الصحي يسعى ليكون المرجع المعياري العالمي عبر تحويل الخدمات الصحية الحالية في مكة إلى كيان للخدمات الصحية بمستوى عال، ونقطة مرجعية للخدمات الصحية المستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال المبادئ الجوهرية القائمة على التأسيس لأسلوب حياة صحي أكثر وإدارة الأمراض وبرامج وقاية متينة تتماشى مع نموذج الرعاية الصحي الحديث وتحقيق كفاءات في العمليات من حيث النتائج السريرية مع دمج خدمات الرعاية الصحية الرقمية "عن بعد".