"التجمع الصحي" بمكة يفتتح مركز الرعاية الصحية الأولية بالقويعية بكامل طاقته

افتتح التجمع الصحي بمكة المكرمة صباح اليوم مركز صحي القويعية بكامل طاقته برعاية الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة، وحضور المدير التنفيذي للرعاية الصحية الأولية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي بأن مركز القويعية للرعاية الصحية الأولية يقدم خدماته لأهالي المركز من خلال الكشف الطبي على المراجعين وإعطاء العلاج المناسب، وتقديم التحصينات اللازمة للأطفال دون سن ٥ سنوات ومتابعة الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والربو والسمنة.
وقال إن خدمات المركز تشتمل على عيادة لخدمات الأسنان، ويعمل المركز من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً من الأحد إلى الخميس.