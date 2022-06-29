"التدريب التقني" وجامعة الإمام محمد بن سعود توقِّعان مذكرة تفاهم

من جانبه، أوضح رئيس جامعة الإمام، الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن المذكرة تأتي انطلاقًا من دور الجامعة في تفعيل الشراكة والمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة، ودعم سياسات التكامل بينهما، وتفعيل دور سياسات التعليم والتدريب فيها، وتبادل الخبرات العلمية والعملية التي تخدم الطرفين.