"التقنية الرقمية للبنات" بجدة تعلن بدء التسجيل ببرنامج الدبلوم الصباحي

ويراعى تحري الدقة في تعبئة البيانات، فيما سيرسل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمات؛ لاستكمال إجراءات القبول بمقر الكلية، علمًا بأن المتقدم يقبل بعد اجتيازه معايير المفاضلة.