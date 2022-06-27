"التقنية الرقمية للبنات" بجدة تعلن بدء التسجيل ببرنامج الدبلوم الصباحي

أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للعام التدريبي 1444هـ، لمدة خمسة أيام، خلال الفترة من 25 إلى 29/ 12/ 1443هـ.
وقالت عميدة الكلية حياة الغامدي: إن التسجيل سيكون متاحًا عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ في عدد من التخصصات الرقمية وهي: تخصص الوسائط وتقنية الويب والدعم الفني ونظم الشبكات.
ودعت عميدة الكلية، المتقدمات للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد.
ويراعى تحري الدقة في تعبئة البيانات، فيما سيرسل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمات؛ لاستكمال إجراءات القبول بمقر الكلية، علمًا بأن المتقدم يقبل بعد اجتيازه معايير المفاضلة.