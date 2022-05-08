"الجمعية السعودية للإدارة الصحية" تُعايد الأطفال المنومين في مستشفيات جدة

وأكدت الجمعية أن تقديم المعايدة بعيد الفطر المبارك للمرضى المنومين ومشاركتهم فرحة العيد خاصة؛ تُيَسر على مَن أجبرتهم ظروفهم على الابتعاد عن ذويهم؛ متمنيًا لهم الشفاء العاجل ليعودوا إلى أسرهم وهم في أتم الصحة والعافية.