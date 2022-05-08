"الجمعية السعودية للإدارة الصحية" تُعايد الأطفال المنومين في مستشفيات جدة

أقام فرع الجمعية للإدارة الصحية بجدة، معايدة ميدانية للأطفال المنومين في المستشفيات بجدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير الفرع عبدالعليم المرعشي، وعدد من المتطوعين والمتطوعات.
وتم خلال الحفل تقديم التهاني والهدايا للأطفال وذويهم، ومشاركتهم فرحة العيد؛ استمرارًا لدور الجمعية بالمشاركات المجتمعية.
وأكدت الجمعية أن تقديم المعايدة بعيد الفطر المبارك للمرضى المنومين ومشاركتهم فرحة العيد خاصة؛ تُيَسر على مَن أجبرتهم ظروفهم على الابتعاد عن ذويهم؛ متمنيًا لهم الشفاء العاجل ليعودوا إلى أسرهم وهم في أتم الصحة والعافية.