"الجميح" يُكَرّم العاملين والمشاركين في فعاليات "عيد شقراء 43"

تَقدم الأعضاء الشيخ عمر بن سعود البليهد، والدكتور إبراهيم بن محمد أبو عباة، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى، والدكتور عبداللطيف بن محمد الحميد، والدكتور محمد بن خالد الفاضل، وعبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، والمهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة، وعدد من رؤساء اللجان والعاملين والإعلاميين والمتطوعين في فعاليات عيد شقراء 43.