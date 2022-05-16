"الحوار الوطني" يحتضن محاضرة "دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي"

وتناولت المحاضرة مفهوم النسيج المجتمعي، ودوره في ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين الشباب، وأثر تماسك النسيج المجتمعي، وخصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تعزز وترسخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.