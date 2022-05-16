"الحوار الوطني" يحتضن محاضرة "دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي"

نظم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران محاضرة تحت عنوان "دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي" ضمن ملتقى "شرورة تستاهل"، اليوم بقاعة الأمير مشعل بمحافظة شرورة، حيث قدم المحاضرة الدكتور طالب الهمامي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين قسم الشريعة بجامعة نجران، وأدارها مدير فرع المركز بمنطقة نجران راشد آل منجم.
وتناولت المحاضرة مفهوم النسيج المجتمعي، ودوره في ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين الشباب، وأثر تماسك النسيج المجتمعي، وخصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تعزز وترسخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.
يُشار إلى أن المركز ينظم بمحافظة شرورة عددًا من المحاضرات يقدمها عددٌ من الأكاديميين والإعلاميين والمثقفين والمفكرين وبمشاركة جامعة نجران، وإدارة التعليم بالمنطقة.