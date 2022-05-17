الرياض .."الرفاعي" يفتتح برنامج "الإدارة المتفوقة" وفق نموذج "كامبريدج"

برعاية مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، دشن مدير إدارة التدريب التربوي خالد بن عبدالله الرفاعي برنامج "المدير المتفوق" في مركز التدريب التربوي بشرق الرياض والذي يستهدف في مرحلته الأولى 60 مشاركًا ما بين مشرف إدارة مدرسية ومدير ووكيل مدرسة، يجري تدريبهم بالتزامن على برنامجين تدريبيين هما "الإدارة المتفوقة (1)"، و"الإدارة المتفوقة (2)" في مركز التدريب التربوي بالشرق ومركز التدريب التربوي بالغرب.
وقد جرى تصميم هذا البرنامج وفق منهجية نموذج "شهادة كامبريدج الدولية في القيادة التربوية" والذي يهتم بتطوير وتحسين أداء منسوبي التعليم، النمو المهني ومواكبة المستجدات في مجال التعليم والتعلم، التشجيع على التفكير والإبداع والابتكار، المستجدات في تقنيات التعليم، والتدريب المباشر والتدريب الإلكتروني.
كما جرى تكريم المراجع المحكم العلمي للمشروع الدكتور مشاري بن محمد الشلهوب مستشار القيادة وإدارة الموارد البشرية وعضو معهد تشارتد لتطوير الموظفين في بريطانيا وعضو في عدد من مجالس الإدارات ولديه خبرة 20 عامًا في القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وكذلك تكريم المشرف العام على مركز تمكين الهدف للتدريب عبدالرزاق الشاوي وعضو الجمعية العلمية القضائية لرعايته المشروع.
ويعد مشروع "المدير المتفوق" برنامجًا موازيًا للبرامج التي تسعى فيها الوزارة للتأهيل المناسب للقيادات التربوية، حيث سيطلب من المشاركين "ورقة بحثية" أو مبادرة تعليمية بهدف إثراء البحث التربوي ورفد الميدان بمبادرات متميزة، وستشمل المرحلة الثانية استهداف جميع القيادات المدرسية عبر خطة مركز تدريب القيادات التربوية.
يُشار إلى أن الافتتاح قد حضره مساعد مدير الإدارة بخيت الزهراني والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور سعد الحميد، ومدير مركز التدريب التربوي بالشرق أحمد الحربي، ومدرب البرنامج عبدالعزيز المقرن، ويُذكر أن تأهيل القيادات التربوية من أهم المسؤوليات التي تضطلع بها إدارة التدريب التربوي والابتعاث خصوصًا بعد جائحة "كورونا" وما فرضته من تحديات تتطلب مواجهتها بعددٍ من التغييرات المناسبة، ويعد نموذج "جامعة كامبردج للقيادة التربوية" من أحدث النماذج العصرية في الإدارة والقيادة التعليمية.