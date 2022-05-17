الرياض .."الرفاعي" يفتتح برنامج "الإدارة المتفوقة" وفق نموذج "كامبريدج"

يُشار إلى أن الافتتاح قد حضره مساعد مدير الإدارة بخيت الزهراني والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور سعد الحميد، ومدير مركز التدريب التربوي بالشرق أحمد الحربي، ومدرب البرنامج عبدالعزيز المقرن، ويُذكر أن تأهيل القيادات التربوية من أهم المسؤوليات التي تضطلع بها إدارة التدريب التربوي والابتعاث خصوصًا بعد جائحة "كورونا" وما فرضته من تحديات تتطلب مواجهتها بعددٍ من التغييرات المناسبة، ويعد نموذج "جامعة كامبردج للقيادة التربوية" من أحدث النماذج العصرية في الإدارة والقيادة التعليمية.