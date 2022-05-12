‬"الزهراني": المؤتمر الدولي للتعليم نافذة عالمية لتبادل الخبرات

ونوه الدكتور "حنش" إلى الريادة التي اكتسبتها وزارة التعليم خلال المؤتمر التي أشار إليها خبراء العالم وبردود الفعل الإيجابية من المشاركين والعارضين التي حضرت نتيجة الجهود الكبيرة والمتنامية للوزارة والدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاعات الحيوية في المملكة، وفي مقدمتها قطاع التعليم بما يضمن الارتقاء المتواصل بالعنصر البشري عمومًا والطلاب والطالبات على الخصوص، باعتبارهم الثروة الحقيقية التي تقام لها وبها المشروعات التطويرية الكبرى التي تشيدها المملكة في حاضرها ومستقبلها.