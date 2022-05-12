‬"الزهراني": المؤتمر الدولي للتعليم نافذة عالمية لتبادل الخبرات

قال مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني: إن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الذي نظمته وزارة التعليم مؤخرًا، مثل نافذة عالمية للتواصل وتبادل الخبرات بين الوزارات والإدارات والمؤسسات التعليمية والثقافية السعودية ومثيلاتها العالمية.
وأضاف أن ذلك بما قدمه من أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول، وما شهده من حضور قوي ولافت لصانعي القرار في قطاع التعليم أتاح التفاعل المباشر مع شريحة واسعة من الزوار والعارضين.
وأوضح أنه أثمر عن تأسيس العديد من الاتفاقات والشراكات التي تتكامل فيما بينها نحو خدمة الطلاب والطالبات وبناء المجتمع المعرفي المنشود والتوسع في عالمية التعليم وتطوره.
وأشار إلى أن وزارة التعليم، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وقيادة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دائمًا ما ترسّخ معايير الاستدامة وتحقيق التنافسية العالمية في شتى المجالات، وفي مقدمتها دعم المؤتمرات والمبادرات والأساليب التعليمية العصرية والتكنولوجية وتبني الابتكارات والرؤى التطويرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المباركة واستراتيجيتها المستقبلية.
ونوه الدكتور "حنش" إلى الريادة التي اكتسبتها وزارة التعليم خلال المؤتمر التي أشار إليها خبراء العالم وبردود الفعل الإيجابية من المشاركين والعارضين التي حضرت نتيجة الجهود الكبيرة والمتنامية للوزارة والدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاعات الحيوية في المملكة، وفي مقدمتها قطاع التعليم بما يضمن الارتقاء المتواصل بالعنصر البشري عمومًا والطلاب والطالبات على الخصوص، باعتبارهم الثروة الحقيقية التي تقام لها وبها المشروعات التطويرية الكبرى التي تشيدها المملكة في حاضرها ومستقبلها.