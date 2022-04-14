السفير القمري في السنغال يثمن جهود المملكة في أفريقيا

ثمّن سفير جمهورية جزر القمر بالسنغال أحمد سيد جعفر جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا لما تقدمه في مجال العمل الإنساني بمختلف دول العالم، ودعا لها ولشعبها المعطاء بمزيد من الرخاء والأمن والاستقرار.
جاء ذلك لدى زيارته لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في العاصمة السنغالية دكار وشكر جهودها لرعايتها واهتمامها بطلاب جزر القمر الذين يبلغ عددهم 4000 طالب وطالبة في الجامعات السنغالية.
وتقدم الندوة لهم وجبات الإفطار في رمضان والأضاحي في عيد الأضحى، فضلاً عن تنظيم دورات تأهيلية خاصة في مختلف المجالات وغيرها من البرامج النافعة.
وأضاف جعفر: "أعبر عن تقديري لجهود الندوة العالمية في العالم، وفي إفريقيا بشكل خاص، في رعايتها للشباب واهتمامها بمستقبلهم عبر برامجها المتنوعة الهادفة".
وزار السفير مشروع ثانوية الندوة التي هي قيد التنفيذ وعبر عن إعجابه بتجهيزات المبنى، وأكد على أهمية ما تقدمه الندوة للشباب الأفريقي في مجال التعليم.
من جانبه، رحب مدير المكتب فتحي محمد عيد بالسفير الزائر وشكر له مشاعره الطيبة وقدم له هدية تذكارية، وأكد على استمرار التعاون والدعم للجالية القمرية بالسنغال خاصة الطلاب بما يعينهم على الاستقرار والتفوق الدراسي والتعليمي.