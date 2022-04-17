السفير "الناقور" ينظم حفل إفطار بجدة

نظم الدكتور السفير علي بن حسن الناقور، حفل إفطار، في فندق الريتز كارلتون بجدة، صاحبته أهازيج وأناشيد رمضانية.
جاء ذلك، بحضور أكثر من ٥٠٠ شخصية من رجال الأعمال والمجتمع والمثقفين والمفكرين ورجال الإعلام.
ورفع الدكتور السفير علي الناقور، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الشهر الكريم.
ودعا الله -سبحانه وتعالى- أن يمن على القيادة والشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات، ويحقق الخير لهذا الوطن الجميل بعاداته وأصالته.