"السويلم" يرعى حفل تخرج الدفعة الثالثة من دبلوم المحاسب المحترف في القطاع غير الربحي

برعاية وتشريف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، اختتمت مجموعة جسور التنمية للاستشارات والتطوير ووقف جسور النور بالشراكة مع الجمعية السعودية للحوكمة بجامعة الملك خالد حفل تخرج الدفعة الثالثة من برنامج دبلوم المحاسب المحترف في القطاع غير الربحي يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022م، عبر تطبيق زووم.
تخرج من البرنامج 70 محاسباً ومحاسبة يمثلون 63 منظمة، تخلل الحفل العديد من الفقرات ومنها مسيرة افتراضية للخريجين وعرض لمنجزات البرنامج، وكلمة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومداخلات من شركاء البرنامج.
وأفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم بأن القطاع يواجه اليوم عديد التحديات، حيث يجب عليه الوصول إلى الاستدامة المالية، ونعني بذلك الاستدامة في حسن الإدارة والمحاسبة، ولا شك أن هذا البرنامج سيشكل محوراً في الاستدامة مستقبلاً.
وجاء في كلمة أروى الشريف المدير التنفيذي لمجموعة جسور التنمية للاستشارات والتطوير أن التكامل والتنسيق والشراكة، مفاتيح النجاح، حيث تسعى جسور التنمية في كافة مشاريعها وبرامجها إلى مد الجسور وتفعيل الشراكات الفعالة بما يصب في مصلحة القطاع غير الربحي.
وأكد مدرب البرنامج الدكتور أنور الحميدي خبير المالية في القطاع غير الربحي على دور مهنة المحاسبة ومسؤولية تطويرها في القطاع غير الربحي بما يتوافق مع مستجدات وتحديات القطاع، وأن البرنامج جاء نتيجة لدراسة الواقع وتلبية للاحتياج ويستهدف تأهيل أكبر عدد من المحاسبين والمحاسبات المحترفين في القطاع غير الربحي.
واستقبل الحفل ما يقارب 259 ضيفاً من الخريجين والشخصيات الهامة في القطاع غير الربحي وأهالي المتدربين الذين بدورهم شجعوا وحفزوا الخريجين على مواصلة المسيرة والتطور المستمر في مجال عملهم، كما أعلنت المجموعة عن بدء الحجز للدفعة الرابعة من البرنامج بهدف تطوير وتمكين أكبر عدد من المحاسبين في القطاع غير الربحي.
الجدير بالذكر أن هذه الدفعة جاءت برعاية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي حيث رعت المؤسسة مقاعد مخصصة لمنسوبي جمعيات منطقة القصيم بالتنسيق مع الجمعية الأهلية لتنمية وتطوير العمل المؤسسي ومجموعة جسور التنمية للاستشارات والتطوير، كما رعى وقف جسور النور عدداً من المقاعد ما كان له الدور الكبير في وصول البرنامج لعدد أكبر من المحاسبين والمحاسبات.