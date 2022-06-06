"السويلم" يرعى حفل تخرج الدفعة الثالثة من دبلوم المحاسب المحترف في القطاع غير الربحي

وأفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم بأن القطاع يواجه اليوم عديد التحديات، حيث يجب عليه الوصول إلى الاستدامة المالية، ونعني بذلك الاستدامة في حسن الإدارة والمحاسبة، ولا شك أن هذا البرنامج سيشكل محوراً في الاستدامة مستقبلاً.