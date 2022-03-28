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"الشبانات" يتفقد هيئة الأمر بالمعروف بعفيف ويلتقي "بن معمر"
بحَثَا أوجه التعاون واستعرضا مهام الرئاسة وحملاتها التوعوية بالمحافظة
الْتقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر بمكتبه بديوان المحافظة؛ لبحث التعاون بما يحقق مستوى أداء الهيئة ليواكب التطلعات.
رافق "الشبانات" رئيس هيئة المحافظة الشيخ خالد الواصل، وعدد من مسؤولي فرع الرئاسة بالمنطقة، واستمع محافظ عفيف لشرح عن أعمال ومهام الرئاسة وحملاتها التوعوية، قبل أن يتسلم مجموعة من مؤلفات الرئيس العام للهيئة، والتي أنتجتها الرئاسة العامة.
والْتقى "الشبانات" خلال زيارته رئيسَ ومنسوبي هيئة محافظة عفيف والمراكز التابعة لها، وألقى كلمة توجيهية، أكد فيها مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بها على خير وجه وفق منهج السلف الصالح.