"الشبانات" يتفقد هيئة الأمر بالمعروف بعفيف ويلتقي "بن معمر"

رافق "الشبانات" رئيس هيئة المحافظة الشيخ خالد الواصل، وعدد من مسؤولي فرع الرئاسة بالمنطقة، واستمع محافظ عفيف لشرح عن أعمال ومهام الرئاسة وحملاتها التوعوية، قبل أن يتسلم مجموعة من مؤلفات الرئيس العام للهيئة، والتي أنتجتها الرئاسة العامة.