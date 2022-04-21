"الصحفيين السعوديين" بمكة تنظم دورة "صناعة المحتوى بالموبايل"

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، أمس الأول، دورة "مهارات صناعة المحتوى بالموبايل"، عبر منصة "زوم"، بالتعاون مع جمعية صناعة الفعاليّات الاحترافية.
قدّم الدورة، المدرب وأستاذ الصحافة الإلكترونية، مهند النعيمي، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمهتمين.
وعرّف "النعيمي" بصحافة الموبايل وارتباطها بالإعلام الجديد وخصائصها والمزايا التي تحققها للمستخدم، وسط تفاعل الحضور.
كما قدّم عرضًا مرئيًا أوضح فيه الإيجابيات ومعالجة السلبيات للمحتوى عبر الموبايل.
واستعرضت الدورة خطوات صناعة المحتوى الإبداعي عبر الموبايل، وأهم التطبيقات والمنصات لصناعته، ومهارات التصوير الإبداعي عبر الهاتف الذكي والتقاط الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي والأخطاء الشائعة في صناعة المحتوى.
وشدّد "النعيمي"، على أهمية وجود الهدف من المحتوى لقياس العمل والمواصلة في التحسين والتطوير.
وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، فهد الإحيوي، إن الدورة تأتي ضمن مناشط الفرع المختلفة للارتقاء وتجويد العمل الإعلامي وتطوير العاملين فيه، في ظل ما يشهده العمل الإعلامي من تطوّر مستمر باستخدام وسائل التقنية المختلفة وآخر ما وصلت إليه من إمكانات.