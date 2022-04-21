"الصحفيين السعوديين" بمكة تنظم دورة "صناعة المحتوى بالموبايل"

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، فهد الإحيوي، إن الدورة تأتي ضمن مناشط الفرع المختلفة للارتقاء وتجويد العمل الإعلامي وتطوير العاملين فيه، في ظل ما يشهده العمل الإعلامي من تطوّر مستمر باستخدام وسائل التقنية المختلفة وآخر ما وصلت إليه من إمكانات.