"العصيمي" يرعى الحفل الختامي لمسابقة جمعية الدعوة والإرشاد "بصائر" الرمضانية

وفي الختام، شكر "العصيمي" أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود على موافقته الكريمة على إقامة المسابقة، وشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته السديدة لفرع الوزارة بنجران، حتى يؤدي واجبه المناط به، وكذلك شكر جمعية بصائر الدعوية عنايتهم بمثل هذه المشاركات المتنوعة في خدمة الدعوة إلى الله تعالى، وأيضًا المشاركين والمشاركات في المسابقة متمنيًا التوفيق للجميع.