"العصيمي" يرعى الحفل الختامي لمسابقة جمعية الدعوة والإرشاد "بصائر" الرمضانية

رعى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، الحفل الختامي وسحب القرعة للفائزين لمسابقة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر" الرمضانية الثالثة لهذا العام على كتاب (أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة) للمسابقة في هذا العام، بإشراف من إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع والتي تهدف إلى ترسيخ العقيدة الصحيحة والقيم الإسلامية النبيلة وتحميها من الأفكار الخاطئة والمنحرفة.
وأوضح "العصيمي" أن هذه المسابقة وما قبلها حصلت على موافقة كريمة من أمير منطقة نجران، وتم تنفيذها بأسلوب شيق وممتع وبطريقة تنافسية كما رصد لها الجوائز الليلية وقد كان لها بفضل الله أثر إيجابي كبير على المشاركين والحمد لله.
كما صرّح العصيمي بأن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران (بصائر) بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد تعمل جاهدة بالقيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وإلى التطلع إلى مستقبل أكثر أمنًا ووسطية وأكثر بعدًا عن التطرف والإرهاب وتحقيقًا لرؤية الدولة 2030 وذلك من خلال العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة والتي تستهدف كل أفراد المجتمع.
وفي الختام، شكر "العصيمي" أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود على موافقته الكريمة على إقامة المسابقة، وشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته السديدة لفرع الوزارة بنجران، حتى يؤدي واجبه المناط به، وكذلك شكر جمعية بصائر الدعوية عنايتهم بمثل هذه المشاركات المتنوعة في خدمة الدعوة إلى الله تعالى، وأيضًا المشاركين والمشاركات في المسابقة متمنيًا التوفيق للجميع.