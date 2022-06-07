"العلم" يدشن برنامج الميثاق الأخلاقي للتماسك الأسري والترابط العائلي بالأفلاج

وتحدَّث مدير مركز الإرشاد خالد المحيميد عن أهمية تكامل وتضافر الجهود بين الجهات المعنية من أجل أن يكون هناك تلاحم في الصف بين الجمعيات والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لكي نصل إلى أن كل مسؤول عن الجمعية أو المؤسسة يعتبر نفسه مسؤولاً عن جميع فئات المجتمع، وخصوصًا فيما يتعلق بالأسرة، وأن الهدف من هذا البرنامج هو توعية الأسر، وتقديم كل ما يرتقي بشؤون حياتهم الاجتماعية والأسرية والتطويرية بصورة تكاملية وتعاون مثمر، وتعاون الجميع بما يحقق الأهداف المنشودة منه.