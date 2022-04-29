اختارت مجلة "إم آي تي" تكنولوجي ريفيو العربية، أحد مواقع مجرة، رئيس مركز الذكاء الاصطناعي ومستشار رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ المشارك في كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة الدكتور سالم بن فايز العلياني، ضمن أبرز 30 شخصية عربية في الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والخاص والأكاديمي للعام 2022م.
وبهذه المناسبة، رفع "العلياني" شكره للقيادة الرشيدة على ما تبذله من جهود في سبيل تنمية القدرات البشرية، وخلق مواطن منافس عالميًّا، وعلوّ شأن المملكة العربية السعودية في علوم التقنية عمومًا والذكاء الاصطناعي خصوصًا، ورفعة الوطن والمواطن.
ويعد "العلياني" من الشخصيات البارزة في مجاله، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة ولاية أريزونا، بالولايات المتحدة الأمريكية.
عُرف "العلياني" بتركيزه في أبحاثه على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات، وبذله للكثير من الجهود في إثراء المحتوى العربي في مجال الذكاء الاصطناعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومدونته الشخصية، وإفادة الطالب والباحث والمهتم بمجال الذكاء الاصطناعي.
شغل "العلياني" مناصب عدة في جامعة الملك خالد؛ منها: أستاذ مساعد ومستشار وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، والمشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات، والمشرف العام على الإدارة العامة للأمن السيبراني، ومدير وحدة الذكاء الاصطناعي، ووكيل عمادة التعلم الإلكتروني، وعمل مساعد أستاذ بجامعة ولاية أريزونا وحصل على عدة جوائز من أبرزها جائزة رئيس جامعة ولاية أريزونا للابتكار 2014، وجائزة "ICMG" لأفضل مدير تقنية معلومات "CIO "عام 2016.
ويؤكد "العلياني" أن ظهور اسمه ضمن قائمة إم آي تي تكنولوجي ريفيو "AI30" لأبرز خبراء الذكاء الاصطناعي العرب بجانب أسماء لامعة في هذا المجال الحيوي في العالم العربي، هو بمثابة الإشادة من جهة عالمية مرموقة معروفة بتميزها في مجال التقنية على الصعيد العالمي.