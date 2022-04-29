"العلياني" ضمن أبرز 30 شخصية عربية في الذكاء الاصطناعي

شغل "العلياني" مناصب عدة في جامعة الملك خالد؛ منها: أستاذ مساعد ومستشار وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، والمشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات، والمشرف العام على الإدارة العامة للأمن السيبراني، ومدير وحدة الذكاء الاصطناعي، ووكيل عمادة التعلم الإلكتروني، وعمل مساعد أستاذ بجامعة ولاية أريزونا وحصل على عدة جوائز من أبرزها جائزة رئيس جامعة ولاية أريزونا للابتكار 2014، وجائزة "ICMG" لأفضل مدير تقنية معلومات "CIO "عام 2016.