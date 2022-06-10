المجمعة.. انطلاق حملة الكشف عن الأمراض المزمنة ومكافحة العمى السكري

يشار إلى أن قافلة "عناية" قامت بإجراء الكشف المبكر على الأمراض المزمنة للحد من اعتلال الصحة بدعم من هيئة الأوقاف ومنصة وقفي، في حين قامت قافلة عيوني بإجراء الكشف المبكر لصحة العيون وذلك بدعم من أبناء عبد الرحمن بن ناصر العقيل.