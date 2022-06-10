المجمعة.. انطلاق حملة الكشف عن الأمراض المزمنة ومكافحة العمى السكري

بحضور محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، تم إطلاق الحملة الوقائية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومكافحة العمى السكري بالمحافظة؛ وذلك بتنظيم من جمعيتي عناية وعيوني الصحيتين وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
وشهد اللقاء حضور الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، والمدير التنفيذي لجمعية عيوني عبدالرحمن بن الحسن الحريصي، ومدير إدارة الخدمات الصحية بجمعية عناية خالد بن محمد الفقيه، ومدير تجمع المراكز الصحية بمحافظة المجمعة محمد العسكر، ومدير إدارة مستشفى الملك خالد الدكتور خالد القحطاني.
وأشاد المحافظ بالحملة الوقائية للجمعيتين، واعتبرها جزء من توجهات الدولة -أيدها الله- في وقاية المجتمع من الأمراض المختلفة، وتعزيز سبل السلامة والوقاية لهم، وتتوافق مع رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي لتمكين حياة عامرة وصحية.
وتأتي هذه الحملة إسهامًا من الجمعيتين في تفعيل شراكتها مع مستشفيات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتقليل نسبة قائمة الانتظار بما يسهم في الوقاية والاستدامة الصحية في وطننا الغالي.
يشار إلى أن قافلة "عناية" قامت بإجراء الكشف المبكر على الأمراض المزمنة للحد من اعتلال الصحة بدعم من هيئة الأوقاف ومنصة وقفي، في حين قامت قافلة عيوني بإجراء الكشف المبكر لصحة العيون وذلك بدعم من أبناء عبد الرحمن بن ناصر العقيل.
وقد تقدمت جمعية عناية وجمعية عيوني الصحية بالشكر للداعمين لبرنامج العيادات المتنقلة المدعوم من الهيئة العامة للأوقاف ومنصة وقفي وأبناء الشيخ عبدالرحمن بن ناصر العقيل على دعمهم الكبير الذي كان له أكبر الأثر في نجاح الحملة الوقائية.