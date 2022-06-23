"المحيميد" يناقش أبرز الاستعدادات القائمة لموسم حج العام الحالي

ناقش مساعد الرئيس العام للحرمين الشريفين المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أبرز الاستعدادات القائمة لموسم حج 1443 هـ وعدداً من البرامج والخطط لمنظومة خدمات المسجد الحرام، وذلك خلال الاجتماع اليوم مع قيادات المسجد الحرام.
وأوضح "المحيميد" أهمية التكاتف والتعاون وتظافر الجهود بين كافة الوكالات ومد جسور التعاون مع جميع الجهات المشاركة لتحقيق الهدف الأسمى لنجاح خطة موسم حج العام الحالي لتجويد مخرجات الخدمات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن بيئة صحية وآمنة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة رعاها الله .
وأشاد بحرص ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لاستكمال كافة الجهود لأداء ضيوف الرحمن عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وأكد في الوقت ذاته أن كافة الخطوات التطويرية التي قطعتها الرئاسة في مجالات الخدمة الميدانية والإدارية نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرص على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.