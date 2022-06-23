"المحيميد" يناقش أبرز الاستعدادات القائمة لموسم حج العام الحالي

ناقش مساعد الرئيس العام للحرمين الشريفين المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أبرز الاستعدادات القائمة لموسم حج 1443 هـ وعدداً من البرامج والخطط لمنظومة خدمات المسجد الحرام، وذلك خلال الاجتماع اليوم مع قيادات المسجد الحرام.