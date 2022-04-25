المقاول غادر بلا رجعة.. "المحاميد" أحد أقدم أحياء جدة بلا سفلتة "صور"

اشتكى عددٌ من سكان حي المحاميد- شرقي محافظة جدة؛ من عدم سفلتة شوارع حيّهم الذي يُعد أحد أقدم الأحياء في المحافظة، لافتين إلى أن مقاول السفلتة غادر الحي دون رجعة، ولديهم معاملات في أمانة جدة بهذا الشأن منذ عام 1433هـ.
وأعرب السكان عن امتعاضهم الشديد؛ لحال حيّهم الذي يفتقر للسفلتة، مشيرين إلى أن مقاولاً تسلّم مشروع السفلتة قبل سنوات عدة، وقام بتسوية الشارع تمهيداً لأعمال السفلتة؛ غير أنه غادر دون عودة، ولم يُكمل المشروع حتى اليوم.
ولفتوا إلى أن لديهم معاملات في أمانة جدة، منذ عام 1433هـ، لكن لم يُنظر لها هي الأخرى، ولا تزال حبيسة الأدراج؛ مطالبين المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة تلبية احتياجات الحي من سفلتة وغيرها من الخدمات أسوةً بالأحياء المجاورة.