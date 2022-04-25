المقاول غادر بلا رجعة.. "المحاميد" أحد أقدم أحياء جدة بلا سفلتة "صور"

اشتكى عددٌ من سكان حي المحاميد- شرقي محافظة جدة؛ من عدم سفلتة شوارع حيّهم الذي يُعد أحد أقدم الأحياء في المحافظة، لافتين إلى أن مقاول السفلتة غادر الحي دون رجعة، ولديهم معاملات في أمانة جدة بهذا الشأن منذ عام 1433هـ.