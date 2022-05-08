"المودة" تقدم خدماتها لـ1553 أسرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وأفاد "السمنودي" بأن الجمعية قدّمت خلال شهر رمضان المبارك خدماتها من خلال برامج التدريب الأسري، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الأمسيات الرمضانية 1190 مستفيداً، وقدّمت "أكاديمية الحياة لتمكين المرأة" دعهما لـ430 سيدة من خلال برامج التدريب والتمكين المهني والحرفي، كما قدّم مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة الخدمات لـ1420 مستفيداً، وتم خدمة 231 طفلًا من خلال برنامج التهيئة والتدرج للزيارة، ووفر المركز 86 استشارة قانونية في مجال الأحوال الشخصية.