"الندوة العالمية" تختتم "ملتقى العطاء الشبابي" في قيرغيزيا

وقال مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا د.محمد ماضي: إن الملتقى حقق أهدافه بنجاح في إثراء مواهب الطلاب وصقل قدراتهم وإنماء معارفهم ومداركهم التي تؤهلهم لخوض وتطبيق ما تعلموه ميدانيًا في الواقع.