"الندوة العالمية" تختتم "ملتقى العطاء الشبابي" في قيرغيزيا

اختتم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، اليوم الأحد، ملتقى العطاء الشبابي لطلاب وطالبات معهد نور القرآن الكريم في منطقة بكرابلتا.
استهدفت الفعالية تشجيع الشباب على ثقافة التطوع وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الناجحة، وتعزيز روح العطاء ومساعدة الآخرين، وتنمية القدرات والتوعية بالمسؤولية الاجتماعية في أرجاء المجتمع.
وضم الملتقى محاضرات علمية وورش عمل تطبيقية ومسابقات علمية وثقافية وأدبية وأفلامًا وثائقية ومسابقات رياضية وأعمالًا خدمية للمجتمع.
وقال مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا د.محمد ماضي: إن الملتقى حقق أهدافه بنجاح في إثراء مواهب الطلاب وصقل قدراتهم وإنماء معارفهم ومداركهم التي تؤهلهم لخوض وتطبيق ما تعلموه ميدانيًا في الواقع.
وأشاد د."ماضي" بجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم هذه البرامج الهادفة التي تفيد الشباب في حياتهم العلمية والعملية.