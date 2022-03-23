انضمام فهد بن مسلم إلى مركز تعارفوا للإرشاد الأسري

أعلن مركز تعارفوا للإرشاد الأسري انضمام المتخصص في علم النفس والمحاضر السابق في الجامعة العربية فهد بن مسلم إلى كوكبة مستشاري مركز تعارفوا المتميزين.
وقال رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري د.سعود بن صالح المصيبيح بأن المركز يسعد ويعتز بانضمام قامة أكاديمية متميزة متخصص بعلم النفس الإرشادي يحظى بطرح موضوعي رائع مكنته من كسب إعجاب الآلاف من المتابعين، الذي يتابعون مساحاته الناجحة في تويتر ويحرصون على الاستفادة منها .
وأضاف الدكتور المصيبيح بأن الأستاذ فهد @fahad_alazmi100 سيقدم الاستشارات عن طريق الزوم والاتصال الهاتفي ويمكن حجز المواعيد عن طريق جوال وواتس أب 0550962391 . كما سيعد ويقدم مساحة مركز تعارفوا للإرشاد الأسري في تويتر كل يوم سبت من 8 مساء وحتى العاشرة مساء .
فيما عبر فهد بن مسلم عن سعادته بانضمامه لمركز تعارفوا مشيداً بالمركز وما حققه من نجاح وجهد واثقاً بإذن الله بأن هذا التعاون سيكون مثمراً في خدمة قطاع الاستشارات بما هو مفيد ونافع بإذن الله .