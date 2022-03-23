انضمام فهد بن مسلم إلى مركز تعارفوا للإرشاد الأسري

وأضاف الدكتور المصيبيح بأن الأستاذ فهد ‏@fahad_alazmi100 سيقدم الاستشارات عن طريق الزوم والاتصال الهاتفي ويمكن حجز المواعيد عن طريق جوال وواتس أب 0550962391 . كما سيعد ويقدم مساحة مركز تعارفوا للإرشاد الأسري في تويتر كل يوم سبت من 8 مساء وحتى العاشرة مساء .