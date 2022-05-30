انطلاق الاختبارات النهائية بمنشآت التدريب التقني بمكة المكرمة

وكشف "القرني" أن عدد المتدربين والمتدربات الذين انتظموا في الاختبارات النهائية بلغ 37249 متدربًا ومتدربة يمثلون 149 تخصصًا تقنيًا ومهنيًا في 27 منشأة تدريبية ما بين كليات تقنية واتصالات ورقمية ومعاهد صناعية، وأشار إلى أن هذه المنشآت تزخر بما يقارب من 1741 عضو هيئة تدريب من الجنسين يقودون العملية التدريبية بتميز.