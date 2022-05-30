انطلاق الاختبارات النهائية بمنشآت التدريب التقني بمكة المكرمة

بدأت منشآت التدريب التقني بمحافظات منطقة مكة المكرمة إجراء الامتحانات النهائية للفصل التدريبي الثاني للعام 1443 هـ
جاء ذلك وسط استعدادات مكثفة في المنشآت التدريبية، حيث تم تخصيص الأسبوع الحالي للاختبارات العملية فيما تنطلق الأسبوع القادم الاختبارات النظرية. وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني حرص المنشآت التدريبية على تهيئة أفضل الظروف المناسبة أمام متدربيها لإجراء الامتحانات المقررة، بعد أن استعدت وبشكل كامل خلال الفترة الماضية لإجراء تلك الامتحانات.
وكشف "القرني" أن عدد المتدربين والمتدربات الذين انتظموا في الاختبارات النهائية بلغ 37249 متدربًا ومتدربة يمثلون 149 تخصصًا تقنيًا ومهنيًا في 27 منشأة تدريبية ما بين كليات تقنية واتصالات ورقمية ومعاهد صناعية، وأشار إلى أن هذه المنشآت تزخر بما يقارب من 1741 عضو هيئة تدريب من الجنسين يقودون العملية التدريبية بتميز.
وقدّم "القرني" شكره لعمداء وعميدات الكليات التقنية والاتصالات والرقمية ومديري المعاهد الصناعية الثانوية الذين يُسهمون في تطبيق أعلى معايير الجودة للاختبارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لسير الامتحانات وفق الضوابط والقواعد الموضوعة في هذا الشأن.