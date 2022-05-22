"انعكاس 2022" يستعرض 46 مشروعاً لطالبات الأزياء بجامعة الأميرة نورة

ويشار إلى أنّ المعرض يستقبل زواره من يوم الأحد 22 مايو وحتى مساء يوم الثلاثاء 24 مايو، للسيدات من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، والدعوة عامة في الفترة المسائية من الساعة السابعة إلى التاسعة مساءً بقاعة كاد جاليري رقم- 12.502 - محطة A8.