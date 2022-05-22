"انعكاس 2022" يستعرض 46 مشروعاً لطالبات الأزياء بجامعة الأميرة نورة

نظم قسم تصميم الأزياء والنسيج بكلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأحد، معرض (انعكاس 2022).
واشتمل المعرض على 46 مشروعًا بواقع 276 تصميمًا من أعمال طالبات القسم في مقرر مشروع التخرج للمستوى الثامن، قُدمت للجمهور بهدف تبادل المعارف والخبرات في مجال الأزياء، ودعم الطالبات بدعوة الجهات المختصة والمهتمين بالأزياء وأرباب العمل لاستقطابهم.
وفي هذا الشأن أوضحت رئيسة قسم تصميم الأزياء والنسيج، الدكتورة مي بنت عبدالعزيز الرشيد؛ بأنّ المعرض يعكس المهارات والمعارف التي اكتسبتها الطالبة خلال رحلتها الدراسية في البرنامج، ويُسلط الضوء على مخرجات المقرر والممارسات والتطبيقات المتنوعة التي عملت عليها الطالبة في إنتاج الأفكار الإبداعية لمشاريع مبتكرة.
ويشار إلى أنّ المعرض يستقبل زواره من يوم الأحد 22 مايو وحتى مساء يوم الثلاثاء 24 مايو، للسيدات من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، والدعوة عامة في الفترة المسائية من الساعة السابعة إلى التاسعة مساءً بقاعة كاد جاليري رقم- 12.502 - محطة A8.