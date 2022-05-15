بالتزامن مع اليوم الدولي للأسرة.. "المودة" تطلق حملة "بيتنا بخير"

وأوضح رئيس مجلس الإدارة لجمعية المودة المهندس فيصل السمنودي أن هدف الحملة تعزيز مكانة الأم والأب في الأسرة وتحديدًا عند فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 عامًا، وقد تم تحديد الشريحة المستهدفة وفقاً لقضايا عقوق الوالدين الواردة إلى الجمعية خلال السنتين الأخيرتين 2020م و2021م والتي بلغت 15% من إجمالي القضايا التربوية السلوكية، وتم بناء وتصميم محاور الحملة على المرتكزات القيمية والنفسية والاجتماعية والدينية, لصناعة تؤثر بشكل مباشر لتعزيز مكانة الوالدين عند الشباب وبناء جيل من الشباب الواعي بمسؤولياته تجاه الأسرة والمجتمع.