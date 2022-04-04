بالسلال الغذائية والأجهزة الطبية.. "لأجلهم" تهنئ مستفيديها بشهر رمضان

وأضافت الأميرة نوف أنه وبالتعاون مع الشركاء والداعمين قدمنا للمستفيدين هذه السلال الغذائية والأجهزة الطبية، بما في ذلك السماعات الطبية لضعاف السمع الخفيف والشديد، بما يساعدهم على السمع حتى يتحقق لهم الدمج مع الأسوياء من أفراد المجتمع، وكذلك الأسِرّة الطبية والمخدات الهوائية؛ لمنع التقرحات لذوي الإعاقة غير القادرين مادياً على توفير هذه الأجهزة الطبية.