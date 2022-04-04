بالسلال الغذائية والأجهزة الطبية.. "لأجلهم" تهنئ مستفيديها بشهر رمضان

قدّمت جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى مستفيديها سلالًا غذائية مكونة من مستلزمات المعيشة الرئيسية والمواد الطبية التي تساعد المستفيدين من ذوي الإعاقة على التكيف مع ظروفهم.
وتحدثت رئيس مجلس إدارة جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود: إننا في "لأجلهم" نهدف إلى مساعدة ذوي الإعاقة؛ ليساعدوا أنفسهم، وذلك بالبرامج التدريبية والدعم المعنوي والطبي؛ ليحقق لهم التمكين المهني والدمج المجتمعي.
وأضافت الأميرة نوف أنه وبالتعاون مع الشركاء والداعمين قدمنا للمستفيدين هذه السلال الغذائية والأجهزة الطبية، بما في ذلك السماعات الطبية لضعاف السمع الخفيف والشديد، بما يساعدهم على السمع حتى يتحقق لهم الدمج مع الأسوياء من أفراد المجتمع، وكذلك الأسِرّة الطبية والمخدات الهوائية؛ لمنع التقرحات لذوي الإعاقة غير القادرين مادياً على توفير هذه الأجهزة الطبية.
من جانبها، علّقت الاخصائية الاجتماعية شوق العبيد بقولها: الفئات الخاصة بشكلٍ عام ومنهم ذوو الإعاقة من المنظور الاجتماعي هم بحاجة إلى أن يعيشوا الحياة مثل الأسوياء أو مشابهة لهم، وهذا يتطلب تعلم المهارات الحياتية التي تساعدهم على ذلك، ودعمهم بالأدوات المساعدة التي تحقق لهم ذلك.