بالصور.. افتتاح ممشى حي الحمراء بالخبر بطول 1100م تعزيزًا لجودة الحياة

انتهت بلدية محافظة الخبر من تنفيذ ممشى ومنتزه الحمراء، بمساحة تزيد على 35 ألف متر مربع، وذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز معايير جودة الحياة في محافظة الخبر، وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، أن الممشى الجديد يقع بحي الحمراء بمحافظة الخبر، بطول 1100م، وعرض يتجاوز 35 مترًا، ويضم مسارًا خاصًّا لذوي الإعاقة البصرية، كما يتضمن مسطحات خضراء بمساحة إجمالية تزيد على 16000م2، وأكثر من 250 شجرة على امتداد الممشى، إضافة الى زراعة 3500 شجيرة وزهرة، وكراسي للجلوس.
وأكد المهندس مشعل الحربي على أن حرص بلدية محافظة الخبر يأتي ضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية، على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين، ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان؛ لما تتيحه من توسيع لفرص ممارسة رياضات الجري والمشي التي تلائم كل أفراد الأسرة وتساهم في رفع مستوى لياقتهم البدنية؛ لما لهذا من إسهام مباشر في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع عبر الاهتمام بالمرافق التي تتيح لجميع أفراد المجتمع ممارسة الرياضة بشتى صورها.
وأشار إلى أن محافظة الخبر تضم حاليًّا 18 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية، بالإضافة إلى المماشي المنتشرة في كافة الحدائق العامة والمنتزهات.