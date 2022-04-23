بالصور.. افتتاح ممشى حي الحمراء بالخبر بطول 1100م تعزيزًا لجودة الحياة

وأكد المهندس مشعل الحربي على أن حرص بلدية محافظة الخبر يأتي ضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية، على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين، ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان؛ لما تتيحه من توسيع لفرص ممارسة رياضات الجري والمشي التي تلائم كل أفراد الأسرة وتساهم في رفع مستوى لياقتهم البدنية؛ لما لهذا من إسهام مباشر في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع عبر الاهتمام بالمرافق التي تتيح لجميع أفراد المجتمع ممارسة الرياضة بشتى صورها.