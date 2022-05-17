بالصور.. مدير عام تعليم جازان يُدشّن مبادرة "يستفتونك"

دشّن مدير عام تعليم جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، مبادرة "يستفتونك" في التعليم، التي ينظمها فرع الإفتاء بالمنطقة.
جاء ذلك أثناء استقباله مفوض الإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبة، ومدير عام الموارد البشرية مشعان المطيري، ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان عبد الله بن علي حمدي والوفد المرافق.
ورحب "أبو هادي"، في مستهل اللقاء، بالشيخ "شيبة"، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه وخدمة دينه ووطنه.
واستمع مدير عام تعليم جازان، خلال تدشين المبادرة، لشرح مفصل من مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان عبد الله بن علي حمدي، عن مبادرة "يستفتونك" وأهدافها.
من جهته أعرب مفوض الإفتاء بالمنطقة عن سعادته ومدير فرع الرئاسة بجازان، بلقاء منسوبي التعليم بها، مؤكدًا أهمية الفتوى وخطورة الفتاوى الشاذة.
كما أكد على أهمية أخذ الفتوى من مصادرها السليمة والمعتمدة.