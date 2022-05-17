بالصور.. مدير عام تعليم جازان يُدشّن مبادرة "يستفتونك"

واستمع مدير عام تعليم جازان، خلال تدشين المبادرة، لشرح مفصل من مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان عبد الله بن علي حمدي، عن مبادرة "يستفتونك" وأهدافها.