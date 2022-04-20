برئاسة "ابن كدمان".. "الراجحي" يعتمد مجلس الإدارة الجديد للجمعيات التعاونية

وتفصيلًا: يضم المجلس في عضويته كلًّا من: سعود بن محمد الناصر، وعبدالله بن مساعد البركاتي، ورامي بن أحمد السويري، وعبدالله بن مهدي الشمري، ومحمد بن حمد الصايل، وسليم بن قنيفذ العنزي، وإبراهيم بن محمد أبو شرحه، وخالد بن ناصر لسلوم، وأحمد بن عبدالله الغامدي، ومحمد بن شعير الشراري، وسلمان بن فهد المالك، ومنى علي الكلثمي، والدكتور حسن محمد الأمين، والدكتور عبيد سعد العبدلي.