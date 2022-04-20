برئاسة "ابن كدمان".. "الراجحي" يعتمد مجلس الإدارة الجديد للجمعيات التعاونية

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، التشكيل الجديد لمجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية برئاسة الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، ونائبه عبدالملك بن سليمان التويجري، وخالد بن عبدالمحسن الباتع أمينًا للصندوق، وذلك للدورة الانتخابية 2022 - 2026م.
وتفصيلًا: يضم المجلس في عضويته كلًّا من: سعود بن محمد الناصر، وعبدالله بن مساعد البركاتي، ورامي بن أحمد السويري، وعبدالله بن مهدي الشمري، ومحمد بن حمد الصايل، وسليم بن قنيفذ العنزي، وإبراهيم بن محمد أبو شرحه، وخالد بن ناصر لسلوم، وأحمد بن عبدالله الغامدي، ومحمد بن شعير الشراري، وسلمان بن فهد المالك، ومنى علي الكلثمي، والدكتور حسن محمد الأمين، والدكتور عبيد سعد العبدلي.
يضم المجلس ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل المجلس؛ وهم: نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي في بنك التنمية الاجتماعية سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد صالح الماجد، وممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة مدير عام الجمعيات والتسويق سليمان صالح الجطيلي، وممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستشار وأمين عام المجالس البلدية يحيى عبدالعزيز الحقيل، وممثل وزارة التجارة مدير الوحدة الإشرافية عبدالرحمن ناصر الخلف.
يذكر أن اعتماد المجلس جاء بناء على محضر لجنة الانتخابات بشأن الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية لانتخاب مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية من ممثلي المناطق الـ13، وبناء على محضر لجنة انتخاب المناصب الثلاثة "الرئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق" لمجلس الجمعيات التعاونية، إلى جانب اعتماد مرشحي أصحاب المعالي والوزراء التابعين للجهات الحكومية ذات الصلة "الشؤون البلدية والقروية والإسكان – التجارة - البيئة والمياه والزراعة"، وممثل عن بنك التنمية الاجتماعية.