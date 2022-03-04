بلدية حلي بالقنفذة تقيم سباق الخيل الأول بمشاركة من مختلف مناطق المملكة

وفي سياق متصل، عبر كل من حسن البراح مالك مربط البراح الدولي للخيل العربية الأصيلة بمركز القوز وحسين العذيقي مالك مربط موصوف بالقوز عن سعادتهم بنجاح فعاليات السباق وشكروا بلدية حلي على جهودها واهتمامها برياضة الخيل، وبهذه المناسبة ناشدوا المسئولين باعتماد ميدان وناد رسمي للخيل بالقنفذة ومساعدتهم على تنمية مواهبهم من خلال مظلة رسمية، حيث إن القنفذة ومراكزها تحتضن ما يقارب 40 مربطاً للخيل.