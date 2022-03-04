بلدية حلي بالقنفذة تقيم سباق الخيل الأول بمشاركة من مختلف مناطق المملكة

أقامت بلدية وادي حلي، عصر أمس الجمعة، سباق الخيل "تحدي الأبطال" ضمن فعاليات مهرجان وادي حلي الرابع، حيث أقيم السباق على شكل ثلاثة أشواط، الأول خصص للخيل العربية الأصيلة والثاني للإنتاج والثالث للخيل الشعبي ما جعل السباق يعتبر الأول على مستوى منطقة مكة المكرمة بتنوع الأشواط وكذلك تخصيص أربعة مراكز لكل شوط.
وتفصيلاً، جذب تميز السباق وآليته المعلنة مسبقاً ملاك الخيل للمشاركة والقدوم من مختلف مناطق المملكة كالرياض وحائل وعسير والباحة، وعملت البلدية بالتعاون مع رابطة ملاك الخيل بالقنفذة على تهيئة ميدان لإقامة السباق حسب المواصفات المعتمدة لميادين سباقات الخيل، كما استضاف ملاك مرابط القنفذة الخيل الزائرة للمشاركة في السباق، وفي ختام المنافسة توج رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي ومشايخ قبائل حلي الفائزين بالجوائز المخصصة لهم.
وفي سياق متصل، عبر كل من حسن البراح مالك مربط البراح الدولي للخيل العربية الأصيلة بمركز القوز وحسين العذيقي مالك مربط موصوف بالقوز عن سعادتهم بنجاح فعاليات السباق وشكروا بلدية حلي على جهودها واهتمامها برياضة الخيل، وبهذه المناسبة ناشدوا المسئولين باعتماد ميدان وناد رسمي للخيل بالقنفذة ومساعدتهم على تنمية مواهبهم من خلال مظلة رسمية، حيث إن القنفذة ومراكزها تحتضن ما يقارب 40 مربطاً للخيل.