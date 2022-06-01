"بيئة الطائف" تتصدى للآفات الزراعية بأكثر من 25 ألف عملية وقائية

وأكد "القاضي" أن محافظة الطائف تزخر بثروة زراعية متنوعة وحمايتها من الآفات والأمراض إحدى الركائز المهمة في توفير الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم عدد من الخدمات في مجال الصحة النباتية والوسائل الآمنة على صحة الإنسان والبيئة، مشيراً إلى أن مكتب الوزارة بالطائف يستقبل جميع الطلبات الواردة له من قِبل المزارعين لرش مزارعهم للوقاية من الآفات الزراعية.