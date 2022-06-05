تبوك.. "هيئة الصحفيين" تدعو للتسجيل في ورشة عمل "مخاطر الجرائم الإلكترونية"

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك -ممثلًا في تيماء- ورشة عمل متخصصة عن "مخاطر الجرائم الإلكترونية" يقدّمها المحامي فايز بن حسن المضياني، عبر برنامج "الزووم" في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 8/ 11/ 1443هـ.
وفي التفاصيل، أكد ممثل فرع الهيئة بمحافظة تيماء بدر الجبل، أن الورشة تستهدف رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الجنسين، وتركز على بيان مخاطر الجرائم الإلكترونية على الفرد والمجتمع، والتعريف بأنواع تلك الجرائم وعقوبة كل جريمة معلوماتية، والتطبيق القضائي للجرائم المعلوماتية، من خلال الأمثلة الواقعية.
وقال "الجبل": "سيتعرف المشاركون من خلال الورشة على كيفية تجنب الوقوع في مثل هذه الجرائم، التي ثَبَت فيها أن غالب المستخدمين لمنصات التواصل لا يعلمون بتجريم أفعالهم، وخَطَرِ ما أقدموا عليه سواء بقصد أو بدون قصد؛ مشيرًا إلى أن هذه الورشة تأتي بغرض رفع نسبة وعي المجتمع بالجريمة الإلكترونية والعمل على الحد من انتشارها، والتضييق على مرتكبيها؛ بوصفها من الأنشطة التي تأتي باستخدام أجهزة التكنولوجيا الحديثة على شبكة الإنترنت وتعتبر مُجَرّمة بحسب قانون الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية؛ داعيًا الراغبين والراغبات من أهالي المحافظة إلى الاستفادة من هذه الورشة، والتسجيل عبر الرابط التالي:
https://sju.org.sa/events/register/289
يُذكر أن إقامة هذه الورشة يأتي امتدادًا للجهود والإسهامات التوعوية والإرشادية التي يقدّمها فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة، ضمن اختصاصات الفرع واهتماماته بالمجتمع الإعلامي والتواصلي بتبوك، وتعزيز وتفعيل أدواره الإيجابية للقيام بالمهام المنوطة به، في بيئات إثرائية.