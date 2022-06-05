تبوك.. "هيئة الصحفيين" تدعو للتسجيل في ورشة عمل "مخاطر الجرائم الإلكترونية"

وقال "الجبل": "سيتعرف المشاركون من خلال الورشة على كيفية تجنب الوقوع في مثل هذه الجرائم، التي ثَبَت فيها أن غالب المستخدمين لمنصات التواصل لا يعلمون بتجريم أفعالهم، وخَطَرِ ما أقدموا عليه سواء بقصد أو بدون قصد؛ مشيرًا إلى أن هذه الورشة تأتي بغرض رفع نسبة وعي المجتمع بالجريمة الإلكترونية والعمل على الحد من انتشارها، والتضييق على مرتكبيها؛ بوصفها من الأنشطة التي تأتي باستخدام أجهزة التكنولوجيا الحديثة على شبكة الإنترنت وتعتبر مُجَرّمة بحسب قانون الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية؛ داعيًا الراغبين والراغبات من أهالي المحافظة إلى الاستفادة من هذه الورشة، والتسجيل عبر الرابط التالي: